Правительство Ленобласти усилит автобусное движение между Сланцами и Кингисеппом

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с жителями во время рабочей поездки в Сланцевский район.

Ленинградская область продолжит реновацию медицинских учреждений, школ, построит ФОК и стадион, а также усилит автобусное движение между Сланцами и Кингисеппом и увеличит объемы капремонта старого фонда.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с жителями во время рабочей поездки в Сланцевский район.

Глава региона сообщил, что в следующем году планируется начать проектирование для обновления Дома культуры в микрорайоне Лучки и закончить работы по его реконструкции к 2022 году. В следующем году будут выделены средства на ремонт стоматологического отделения Сланцевской межрайонной больницы, в этом году отремонтированы ФАП в поселке Загривье и амбулатория в поселке Выскатка, начнется строительство ФАПа в деревне Овсище.

"Уже ‪15 августа‬ этого года выйдет подрядчик на реновацию Сланцевской школы №3. Стоимость работ — свыше 160 млн рублей. Фактически это будет новая школа", — сказал губернатор. Она также подчеркнул, что к весне следующего года будет обязательно проведен ремонт бассейна в Загривской школе.

В ходе рабочей поездки губернатора в Сланцевский район были приняты конкретные решения с учетом предложений жителей. Так, по поручению главы региона с сегодняшнего дня увеличено количество автобусов на рейсах из Сланцев в Кингисепп, а также на 30-40 минут сократится время в пути до Санкт-Петербурга. Во время встречи с населением Александр Дрозденко отреагировал на просьбу жительницы Сланцев, поручив социальному блоку дать предложения о вводе компенсации на проезд для студентов, обучающихся в других городах на платной основе.

Губернатор особо подчеркнул, что принято решение о дополнительном финансировании капитального ремонта старого жилого фонда в небольших городах, которые не в силах собрать самостоятельно достаточный объем средств. "Мы решили ввести программу опережающего проведения капитального ремонта и благоустройства, но не за счет средств граждан, а выделив дополнительные средства из бюджета. Думаю, в течение 5 лет старый фонд в Сланцах мы в порядок приведем", — подчеркнул Александр Дрозденко.

источник: пресс-служба ЛО