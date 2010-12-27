Правительство Ленобласти контролирует ход исполнения работ по благоустройству Смоляного мыса

В настоящее время на территории производятся работы по замене сетей городского водопровода, а также прокладка кабельных линий наружного освещения и обустройство основания дорожного полотна: укладывается песчано-подстилающий и щебеночный слои.

Ход исполнения работ по благоустройству Смоляного мыса контролирует правительство Ленинградской области. На прошлой неделе объект посетил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков.

Его сопровождали первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович, заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко, председатель комитета финансов Александр Болучевский, помощник главы администрации Олег Лиховидов.

Напомним, проект благоустройства Смоляного мыса в 2018 году является победителем Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений и получил государственную поддержку в размере 50 млн. рублей. Также по программе "Формирование комфортной городской среды" на реализацию идеи выделено 50 млн. рублей из областного бюджета и еще 7 млн рублей ― из муниципальных средств.

Работы по благоустройству начались в текущем году. За два месяца завершена вертикальная планировка территории, проведено берегоукрепление, построен пожарный пирс, расширена проезжая часть, заменена ливневая канализация, проведены линии электроснабжения.

В настоящее время на территории производятся работы по замене сетей городского водопровода, а также прокладка кабельных линий наружного освещения и обустройство основания дорожного полотна: укладывается песчано-подстилающий и щебеночный слои.

В целом проектом предусмотрено: реконструкция и расширение проезжей части, организация автомобильной парковки, пешеходной зоны, строительство первой в Выборге велосипедной дорожки, которую в зимний период планируется использовать как лыжную трассу. Также предстоит обустройство детской площадки и спортивных объектов, зон отдыха, оборудование пляжа и установка уличных фонарей. Благоустроена будет и пешеходная дорога к памятнику Петру I, вдоль здания архива.

Заказчиком выступает администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО