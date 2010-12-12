Позволить себе измениться

Десять лет назад талантливые и амбициозные хирурги вместе с консультантами Стокгольмской бизнес-школы создали клинику "Композит", доказав, что отличная пластика не обязательно стоит дорого. Этот уникальный проект – история успеха влюбленных в свое дело профессионалов и демонстрация нового подхода к ценообразованию в эстетической медицине.

Великолепная пятерка

Хирурги, которые сегодня оперируют в клинике "Композит", прошли обучение и серьезную многолетнюю практику у мастеров с мировым именем. Они много лет работают с блестящими хирургами клиники высшей категории "ГрандМед", перенимая опыт, знания и стандарты качества. Чтобы быть в курсе последних тенденций, особенно западных, врачи регулярно посещают семинары и конференции, привнося новый опыт в свою работу.

Сергей Брагилев успел попробовать себя в общей хирургии, акушерстве и гинекологии, но пошел по стопам отца — известного пластического хирурга Вадима Брагиле. И вот уже больше десяти помогает пациентам решать эстетические задачи и проблемы со здоровьем. Параллельно он пишет кандидатскую диссертацию на тему "Реконструктивные операции на носу".

Еще один врач из династии пластических хирургов — Леонид Украинский. Он учился оперировать у именитых коллег в клинике "ГрандМед", а на сегодняшний день количество успешных самостоятельных операций давно перевалило за тысячу.

Егор Парыгин в начале своего пути проводил реконструктивные операции пациентам после тяжелых травм и ДТП, а после стажировки в Massachusetts General Hospital в США вернулся с серьезным опытом и навыками, которые позволили самостоятельно проводить сложные пластические операции, доводя результат до совершенства.

В США стажировался и Александр Сергеев, перенимая опыт коллег из University of Texas Medical School. Он уверен, что хирургия — это вершина медицины, а пластическая хирургия — это вершина мастерства. И доказывает это в ходе ежедневных операций. Отличник Дмитрий Типикин совмещает практику и выступления на всероссийских и международных конференциях по пластической и эстетической хирургии.

Все эти люди по-настоящему влюблены в свое дело и именно поэтому переворачивают представление о нем, делая пластику доступнее, а людей — увереннее в себе.

Кому сегодня нужна пластика

По статистике клиники "Композит", среди женщин наиболее популярны операции по увеличению груди и ринопластика. Далее в списке — омолаживающие операции, а также липосакция и абдоминопластика. Кстати, один из трендов в эстетической медицине — работа с собственной жировой тканью. Например, ее локальное введение в рубцы способствует тому, что они размягчаются и разглаживаются. А липофилинг даст "вау-эффект" омоложения. Врачи обычно предлагают совместить процедуры липосакции и липофилинга. Прежде чем отказываться, взвесьте все "за" и "против": в будущем при желании добиться омоложения той или иной области для процедуры просто не окажется пластического материала — то есть жира, который будет удален и утилизирован в ходе липосакции. Придется подумать наперед, чтобы не потерять возможность качественной услуги в дальнейшем.

Много мужчин обращаются за исправлением поврежденного когда-то в драке носа. И дело не только в красоте пропорций, но и в нормальном дыхании. Свойственна сильной половине человечества и борьба с ожирением из-за офисной работы и недостатка физических нагрузок.

И, разумеется, пластическая операция — это не просто коррекция внешности. Это всегда тонкая психология отношения человека к самому себе. Ведь даже деликатная коррекция носа или удаление мешков под глазами зачастую кардинально меняют качество жизни и уровень самооценки. То есть хирург, создавая или восстанавливая гармонию внешних пропорций, прежде всего улучшает психологическое самочувствие пациентов, избавляя от сомнений и неуверенности.

Истинные ценности

Основой ценовой политики клиники "Композит" является принцип "доступного совершенства". Позволить себе такой подход клиника может, во-первых, потому, что входит в группу компаний "ГрандМед", а значит, напрямую и по выгодным ценам работает с ведущими производителями расходных материалов и имплантов на рынке. Во-вторых, наличие собственной операционной, лаборатории и стационара позволяет грамотно распределять поток пациентов, не включая в расходы услуги сторонних организаций. Клиника "Композит" находится в здании Клинической больницы № 122 имени Л.Г. Соколова. Команда клиники пластической хирургии работает в контакте с ведущими профильными экспертами больницы. В-третьих, действует система комплексных предложений и правило учета всех расходов, связанных с операцией. То есть в цену уже включены анестезия, операция, размещение и питание. Так что весь бюджет можно рассчитать еще до операции и не ждать сюрпризов в виде дополнительных счетов. Кроме того, за один наркоз можно сделать несколько операций, например, пластику носа и увеличение груди. При этом в клинике всегда есть скидка на вторую операцию. Действуют сезонные акции и предложения: скидки у хирурга месяца, комплексные предложения и скидки.

О популярности клиники говорит не только устойчивое развитие на весьма конкурентном рынке, но и количество операций, проведенных с 2008 года: их число приближается к десяти тысячам.

Фото: Клиника "Композит"