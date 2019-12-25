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Пожарные потушили квартиру на улице Рылеева
Сегодня, 10:27
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Arinablinova

Пожарные потушили квартиру на улице Рылеева

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Возгорание началось в ванной комнате.

В ночь на субботу, 13 июня, в квартире на улице Рылеева загорелась ванная комната. О подробностях случившегося рассказали в главном управлении МЧС России по Петербургу и области. 

Сообщение о возгорании диспетчер получил в 2:08. После этого на место сразу же направили девять спасателей и две единицы специальной техники. Отмечается, что для тушения потребовалось 18 минут.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что cтала известна причина пожара в НИПНИ им. Бехтерева в Петербурге/

Фото: Pixbay

Теги: квартира, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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