Пожарные потушили квартиру на улице Рылеева

Возгорание началось в ванной комнате.

В ночь на субботу, 13 июня, в квартире на улице Рылеева загорелась ванная комната. О подробностях случившегося рассказали в главном управлении МЧС России по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании диспетчер получил в 2:08. После этого на место сразу же направили девять спасателей и две единицы специальной техники. Отмечается, что для тушения потребовалось 18 минут.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что cтала известна причина пожара в НИПНИ им. Бехтерева в Петербурге/

Фото: Pixbay