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Пожар в старом здании возле Покровской больницы ликвидировали
Сегодня, 12:50
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Пожар в старом здании возле Покровской больницы ликвидировали

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Больнице пожар не помешал – пациентов не эвакуировали.

Днем 17 марта на территории городской Покровской больницы на Большом проспекте Васильевского острова вспыхнуло старое здание. Как уточнили в МЧС, неэксплуатируемая двухэтажка находилась на ремонте, а загорелась частично разобранная кровля.

Отмечается, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, в 12.29 открытое горение ликвидировали. Соседствующей с горевшим зданием больнице не потребовалась эвакуация, пациенты остались на местах.

Ранее мы рассказывали, что в Рыбацком частично обрушился мост через Славянку.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, покровская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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