На Васильевском острове тушат крышу ремонтируемого здания возле Покровской больницы

Днем вторника, 17 марта, на Большом проспекте Васильевского острова, 85, вспыхнула кровля капитально ремонтируемого здания, сообщили в городском МЧС. Пожар стал нежданным соседом зданию Покровской больницы – пострадавшая трехэтажка находится именно на ее территории.
Отмечается, что людей в разгоревшемся здании не оказалось. Огнеборцы тушат пламя на площади 60 квадратных метров.
Ранее мы рассказывали, что в Петербурге жильцам аварийного дома предложили обогрев и горячее питание.
Видео: Piter.TV; скрин Google-карты
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