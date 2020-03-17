На Васильевском острове тушат крышу ремонтируемого здания возле Покровской больницы

Людей в трехэтажке не оказалось.

Днем вторника, 17 марта, на Большом проспекте Васильевского острова, 85, вспыхнула кровля капитально ремонтируемого здания, сообщили в городском МЧС. Пожар стал нежданным соседом зданию Покровской больницы – пострадавшая трехэтажка находится именно на ее территории.

Отмечается, что людей в разгоревшемся здании не оказалось. Огнеборцы тушат пламя на площади 60 квадратных метров.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге жильцам аварийного дома предложили обогрев и горячее питание.

Видео: Piter.TV; скрин Google-карты