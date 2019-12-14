Пожар в ангаре на Салова в Петербурге потушили к утру субботы

Для ликвидации происшествия в пятницу вечером приехал пожарный поезд.

Утром в субботу, 14 декабря, завершилось тушение пожара в ангаре на улице Салова. Сотрудники ГУ МЧС завершили работы к шести часам утра. Происшествие во Фрунзенском районе Петербурге случилось в шестом часу вечера 13 декабря.

Огонь охватил металлический ангар размером 70 x150 метров на площади в 2,2 тысячи квадратных метров. Из помещения эвакуировали около 100 человек. На месте происшествия появлялись передвижная химико-радиометрическая лаборатория и пожарный поезд. Локализовать пожар удалось к 18:45 часам, к 21:16 часам было ликвидировано открытое горение.

Информации о пострадавших нет.

Piter.TV следил за происшествием. Мы получили первые кадры с места пожара, разместили видео происшествия.

Фото, видео: Piter.TV