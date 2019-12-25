Три автобусных маршрута изменены из-за пожара на складе в Шушарах

Автобусы № 190, 281 и 385 следуют по временным схемам.

В связи с крупным пожаром на Пушкинской улице в Шушарах были изменены маршруты автобусов № 190, 281 и 385. Временные схемы движения приведены в Telegram-канале "Организатора перевозок".

Напомним, возгорание произошло примерно в 6:40 на складе с холодильным оборудованием по адресу: Пушкинская улица, 25. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв.м. К 8:27 пожару присвоили ранг №3, а в 10:24 огнь удалось локализовать.

Как добавил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу Андрей Литовка, в общей сложности к тушению были привлечены 79 человек личного состава и 14 единиц техники. Данных о пострадавших всё ещё не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что проект трамвая "Купчино-Шушары-Славянка" получил положительное заключение Госэкспертизы.

Фото: Piter.TV