Пожар на рынке Ростова-на-Дону на площади 6000 кв.м тушили всю ночь

Появилось видео пожара на рынке Ростова-на-Дону снятое с квадрокоптера.

Накануне, 8 октября, в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на рынке Темерник" по адресу улица Лелюшенко, 19/4.

В 21 час 8 минут на диспетчерский пульт службы спасения поступил сигнал о возгорании в одном из торговых павильонов рынка. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. К 21.40 площадь возгорания составляла 1,2 квадратных метров. В 22.30 огонь охватил площадь 3000 квадратных метров. К полуночи огонь бушевал на площади 6000 квадратных метров.

Вначале доступ на территорию был свободный. К рынку приехали владельцы павильонов и пытались спасти часть товара. Все вокруг было завалено грудой вещей. Припаркованные автомобили мешали подъехать пожарным. Очевидцы пишут, что были замечены случаи воровства чужого товара.

Только к 2м часам ночи пожарным удалось локализовать огонь. А к 5 утра пожар был полностью потушен. На ликвидацию пожара на рынке привлекалось более 400 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС 182 человека и 28 единиц спецтехники.

Видео и фото: ВК, Это Ростов-на-Дону!