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Поздравления в стихах с Днем бабушек и дедушек в России
Сегодня, 13:50
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Shdaria
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Поздравления в стихах с Днем бабушек и дедушек в России

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День бабушек и дедушек – едва ли не самый молодой из современных праздников. Родился он всего несколько лет назад – в 2009 году, однако за столь короткий период уже успел приобрести популярность во всем мире.

В 2015 году в праздничном календаре России была отмечена новая дата – 28 октября. Теперь этот день отмечается ежегодно – День бабушек и дедушек в России. Посвященный нашим любимым родственникам, этот праздник наполнен душевным теплом и улыбками, хотя День бабушек в России в 2017 году будет отмечаться лишь третий раз.

Поздравления в стихах

Бабушки и дедушки,
Взяты вы в кольцо,
Ждите поздравлений,
Повод налицо.
 
Необычный день
Вам подарит сказку,
Вы нужны семье,
Вы источник ласки.
 
Бабушки и дедушки,
Счастья вам во всём,
Крепкого здоровья,
Солнца за окном.
 

 
Это кто же нашей доче
Разрешил разрисовать
Метров пять обоев в доме
И огромную кровать?
Кто мальчишке позволяет
Чипсы есть и Колу пить,
Но сначала его нужно
Очень плотно накормить?
Кто детишкам покупает
Все, что только захотят,
И без устали играет
В общем-то, во все подряд?
Вы наверно догадались
Про кого я говорю.
И сегодня людей этих
Я за все благодарю!
Вас сердечно поздравляю,
Дорогие вы мои,
Долгих лет я вам желаю,
Сил, здоровья и любви!
 
Дорогие дедушка и бабушка!
Хоть я вам так редко говорю
Те слова, что часто берут за душу,
Но я очень-очень вас люблю!
 
Я ценю заботу и участие,
Все переживания и тепло.
Я желаю долгих лет и счастья,
Мне безумно с вами повезло!
 
Больше всех на свете любят,
Дорогой подарок купят
Нашим милым детушкам
Бабушки и дедушки.
 
Мы сегодня вас поздравим,
Выходной вам предоставим,
Чтоб могли вы хоть чуть-чуть
От детишек отдохнуть.
 
Сил, отличного здоровья
Пожелаем вам с любовью.
Не печальтесь, не грустите,
Долго, счастливо живите!
 
Бабушки и дедушки,
Куда же мы без вас?
Внучат понянчить, что испечь -
Вы в этом - высший класс.
 
В ваш день желаем
Сил, тепла, семейных посиделок,
Чтоб радовались на своих
Внучат и, знамо, деток.
 
Здоровья, долголетия
И радостных мгновений.
Пусть жизнь подарит вам не раз
Чудесных откровений.
 
Дорогие, родные, любимые,
В этот день мы хотим пожелать:
Чтобы в жизни вы были счастливыми,
И здоровье с оценкой на "пять"!
 
Чтобы близкие не забывали,
Ну, а внуки скучать не давали,
Собеседник чтоб был для души,
Иногда побыть просто в тиши...
 

 
День бабушек и дедушек сегодня отмечаем!
Мы очень-очень любим их, мы в них души не чаем,
Примите, дорогие, от внуков поздравления
И вашей добротою бескрайней восхищения!
 
Живите долго-долго, нас радуйте собою,
Любимы будьте всеми, особенно судьбою,
В кругу детей и внуков желаем праздник встретить,
И весело, с шампанским и песнями отметить!
 
Стихи: сайт "Поздравок"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Категории: Лента новостей

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