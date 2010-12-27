Поздравления в стихах с Днем бабушек и дедушек в России

В 2015 году в праздничном календаре России была отмечена новая дата – 28 октября. Теперь этот день отмечается ежегодно – День бабушек и дедушек в России. Посвященный нашим любимым родственникам, этот праздник наполнен душевным теплом и улыбками, хотя День бабушек в России в 2017 году будет отмечаться лишь третий раз.
Поздравления в стихах
Бабушки и дедушки,
Взяты вы в кольцо,
Ждите поздравлений,
Повод налицо.
Необычный день
Вам подарит сказку,
Вы нужны семье,
Вы источник ласки.
Бабушки и дедушки,
Счастья вам во всём,
Крепкого здоровья,
Солнца за окном.
Это кто же нашей доче
Разрешил разрисовать
Метров пять обоев в доме
И огромную кровать?
Кто мальчишке позволяет
Чипсы есть и Колу пить,
Но сначала его нужно
Очень плотно накормить?
Кто детишкам покупает
Все, что только захотят,
И без устали играет
В общем-то, во все подряд?
Вы наверно догадались
Про кого я говорю.
И сегодня людей этих
Я за все благодарю!
Вас сердечно поздравляю,
Дорогие вы мои,
Долгих лет я вам желаю,
Сил, здоровья и любви!
Дорогие дедушка и бабушка!
Хоть я вам так редко говорю
Те слова, что часто берут за душу,
Но я очень-очень вас люблю!
Я ценю заботу и участие,
Все переживания и тепло.
Я желаю долгих лет и счастья,
Мне безумно с вами повезло!
Больше всех на свете любят,
Дорогой подарок купят
Нашим милым детушкам
Бабушки и дедушки.
Мы сегодня вас поздравим,
Выходной вам предоставим,
Чтоб могли вы хоть чуть-чуть
От детишек отдохнуть.
Сил, отличного здоровья
Пожелаем вам с любовью.
Не печальтесь, не грустите,
Долго, счастливо живите!
Бабушки и дедушки,
Куда же мы без вас?
Внучат понянчить, что испечь -
Вы в этом - высший класс.
В ваш день желаем
Сил, тепла, семейных посиделок,
Чтоб радовались на своих
Внучат и, знамо, деток.
Здоровья, долголетия
И радостных мгновений.
Пусть жизнь подарит вам не раз
Чудесных откровений.
Дорогие, родные, любимые,
В этот день мы хотим пожелать:
Чтобы в жизни вы были счастливыми,
И здоровье с оценкой на "пять"!
Чтобы близкие не забывали,
Ну, а внуки скучать не давали,
Собеседник чтоб был для души,
Иногда побыть просто в тиши...
День бабушек и дедушек сегодня отмечаем!
Мы очень-очень любим их, мы в них души не чаем,
Примите, дорогие, от внуков поздравления
И вашей добротою бескрайней восхищения!
Живите долго-долго, нас радуйте собою,
Любимы будьте всеми, особенно судьбою,
В кругу детей и внуков желаем праздник встретить,
И весело, с шампанским и песнями отметить!
Стихи: сайт "Поздравок"