Поздравления в стихах с Днем бабушек и дедушек в России

День бабушек и дедушек – едва ли не самый молодой из современных праздников. Родился он всего несколько лет назад – в 2009 году, однако за столь короткий период уже успел приобрести популярность во всем мире.

В 2015 году в праздничном календаре России была отмечена новая дата – 28 октября. Теперь этот день отмечается ежегодно – День бабушек и дедушек в России. Посвященный нашим любимым родственникам, этот праздник наполнен душевным теплом и улыбками, хотя День бабушек в России в 2017 году будет отмечаться лишь третий раз.

Поздравления в стихах

Бабушки и дедушки,

Взяты вы в кольцо,

Ждите поздравлений,

Повод налицо.

Необычный день

Вам подарит сказку,

Вы нужны семье,

Вы источник ласки.

Бабушки и дедушки,

Счастья вам во всём,

Крепкого здоровья,

Солнца за окном.