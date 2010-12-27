Поздравления с днем художника

Поздравление с международным днем художника в стихах:
Художника сегодня поздравляем,
Твори картины! Заклинаем!
Хотим тебе мы пожелать:
Чтоб не пришлось Вам бедовать!
Чтоб труд востребованным был,
И чтобы было много сил.
Поздравим Вас мы с днём рожденья,
Посмотрим новые творенья.
Примите нежный поздравок,
И пусть уютный уголок
Вам дарит много вдохновенья.
И чтобы не было забвенья.
Вы похвалы всегда достойны!
Чтоб было всё у Вас спокойно!
Художник берёт мольберт,
Краски и кисти, пишет портрет,
Или пейзаж создает,
Или наброски рвет...
Это дружеский шарж.
Любимый художник наш!
Мы поздравляем сегодня тебя
С днем твоего рождения!
И прежде всего, желаем тебе
Творческого вдохновения!
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любви и друзей самых верных!
Желаем, чтоб меньше было в судьбе
Твоей минут очень скверных.
Желаем успехов и радостных дней!
Прими поздравок от любимых друзей.
Поздравления, художник,
В день рождения принимай.
Свой мольберт большому счастью
Поскорее подставляй.
Кистью радости, достатка
Ты пиши пейзаж мечты,
Я желаю, чтобы признан
В деле был, художник, ты.
Муза на ветку тихонько присела
И улыбнулась твореньям твоим:
«Именно то, чего я так хотела,
Выразил ты на полотнах своих».
Мы с днем рожденья тебя поздравляем
И пожелаем успехов больших.
Тебя, как художника мы уважаем.
Больше бы миру талантов таких.
Красок полная палитра,
Холст, бумаги и мольберт.
Я желаю, наш художник,
Тебе творческих побед.
День рождения пусть подарит
Тебе импульс трудовой.
Чтоб открыла тебе муза
Мир художественный свой.
Вдохновения желаю
Днем и ночью, каждый день.
Пусть успех с тобою ходит
Неотступно, словно тень.
Стихотворения взяты с сайта pozdravok.ru
Поздравление в прозе:
У художника – особое видение мира! Ему нельзя научиться, он дается свыше, от природы. Вот почему, многие могут часами находиться у одной картины, рассматривая каждый штрих, который нанес мастер! Сегодня мы поздравляем от души творческого человек, которому хочется пожелать только процветания его таланта, только новых интересных идей! Пусть Ваши произведения радуют не одного поколения и приносят каждому душевное тепло, добро и красоту!
Твой путь был ясен с детства… Вчера - рисунки на обоях, сегодня – в работах чувствуется рука мастера… Поздравляем с Днем художника! Пусть фантазия летит на легких крыльях, и каждый день будет новым приключением, в котором есть место мечте, любви и удачи!
Проза взята с сайта mirizoter.ru