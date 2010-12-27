Поздравления с днем художника

Piter.tv собрал для Вас самые интересные и веселые поздравления с международным днем художника в стихах и прозе.

Поздравление с международным днем художника в стихах:

Художника сегодня поздравляем,

Твори картины! Заклинаем!

Хотим тебе мы пожелать:

Чтоб не пришлось Вам бедовать!

Чтоб труд востребованным был,

И чтобы было много сил.

Поздравим Вас мы с днём рожденья,

Посмотрим новые творенья.

Примите нежный поздравок,

И пусть уютный уголок

Вам дарит много вдохновенья.

И чтобы не было забвенья.

Вы похвалы всегда достойны!

Чтоб было всё у Вас спокойно!

Художник берёт мольберт, Краски и кисти, пишет портрет, Или пейзаж создает, Или наброски рвет... Это дружеский шарж. Любимый художник наш! Мы поздравляем сегодня тебя С днем твоего рождения! И прежде всего, желаем тебе Творческого вдохновения! Здоровья и счастья желаем тебе, Любви и друзей самых верных! Желаем, чтоб меньше было в судьбе Твоей минут очень скверных. Желаем успехов и радостных дней! Прими поздравок от любимых друзей. Поздравления, художник, В день рождения принимай. Свой мольберт большому счастью Поскорее подставляй. Кистью радости, достатка Ты пиши пейзаж мечты, Я желаю, чтобы признан В деле был, художник, ты.

Муза на ветку тихонько присела

И улыбнулась твореньям твоим:

«Именно то, чего я так хотела,

Выразил ты на полотнах своих».

Мы с днем рожденья тебя поздравляем

И пожелаем успехов больших.

Тебя, как художника мы уважаем.

Больше бы миру талантов таких.