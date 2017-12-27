В сети выложили макеты и фотографии исторических зданий Петербурга

Макеты и исторические фотографии некоторых знаковых зданий Северной столицы выложили в сети на сайте "Архивы Санкт-Петербурга".

Архивный комитет создал проект "От историзма до конструктивизма: градостроительство и архитектура Санкт-Петербурга во второй половине XIX — первой половине ХХ веков". В его рамках на специальный сайт выложили много макетов, документов и исторических фотографий связанных со знаковыми зданиями Петербурга.

Все документы делятся на три большие раздела: историзм (эклектика), модерн и конструктивизм. Можно найти документы связанные со строительством Спаса на Крови, Соборной мечети, первый жилой дом Ленсовета, особняка Матильды Кшесинской, гостиницы "Астория" и многих других зданий.

Фото: сайт Выставки архивных документов