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В сети выложили макеты и фотографии исторических зданий Петербурга
Вчера, 18:28
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Asyaromanenkova
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В сети выложили макеты и фотографии исторических зданий Петербурга

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Макеты и исторические фотографии некоторых знаковых зданий Северной столицы выложили в сети на сайте "Архивы Санкт-Петербурга".

Архивный комитет создал проект "От историзма до конструктивизма: градостроительство и архитектура Санкт-Петербурга во второй половине XIX — первой половине ХХ веков". В его рамках на специальный сайт выложили много макетов, документов и исторических фотографий связанных со знаковыми зданиями Петербурга.

В сети выложили макеты и фотографии исторических зданий Петербурга

Все документы делятся на три большие раздела: историзм (эклектика), модерн и конструктивизм. Можно найти документы связанные со строительством Спаса на Крови, Соборной мечети, первый жилой дом Ленсовета, особняка Матильды Кшесинской, гостиницы "Астория" и многих других зданий.

В сети выложили макеты и фотографии исторических зданий Петербурга

Фото: сайт Выставки архивных документов

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Теги: архивы санкт-петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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