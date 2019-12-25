На четвертом и пятом местах расположились Сургут и Ханты-Мансийск.

Появился рейтинг российских городов по уровню зарплат. Его составили "РИА Новости". Аналитики изучали данные за период с января по июнь 2020 года по заработным платам на крупных и средних предприятиях.

Отмечается, что в трёх городах средняя зарплата жителей превышает 90 тысяч рублей. Самая высокая зарплата в Москве - 103,1 тысячи рублей. Остальные места в тройке заняли Южно-Сахалинск со средней заработной платой в 97,4 тысяч рублей и Салехард с 94,9 тысячами.

На четвертом и пятом местах расположились Сургут и Ханты-Мансийск.

Самая маленькая средняя зарплата зафиксирована в городе Шахты Ростовской области. Сумма среднего дохода там — 28,5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что средняя зарплата в Петербурге за год выросла на 3,7%.

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