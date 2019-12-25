Средняя зарплата в Петербурге за год выросла на 3,7%

В то же время уровень безработицы в городе в январе-мае составил 2,7%.

В Петербурге, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, продолжают расти зарплаты. Благодаря национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" средняя оплата труда за январь-июль в Северной столице составила 66 678 рублей, что на 3,7% больше, чем в прошлом году, и выше, чем в целом по стране. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, добавив, что уровень безработицы в городе в январе-мае составил 2,7%.

Устойчивость экономики во время пандемии коронавируса также помогли обеспечить региональные проекты по поддержке экспортно ориентированных малых и средних предприятий. Им выдали более сотни микрозаймов на общую сумму 319,9 млн рублей и 200 поручительств по кредитам. Объем отгруженных промышленных товаров за январь-август составил 1 триллион 563 миллиарда рублей.

Ранее Беглов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в сентябре.

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