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Появилось видео жуткого ДТП под Владимиром, где погибли 17 человек

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В сети появились кадры с места столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области.

В сеть проникли кадры с места ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области.

Как передает "Петербургский дневник", при виде автобуса дежурный по переезду включила сигнал о преграде на путях, но ближайший поезд не успел остановиться. На путях заглох двигатель автобуса, водитель закричал, и пассажиры выбежали из салона, чтобы вытолкать с рельс транспортное средство.

Машинист начал тормозить, снизилась скорость, но столкновения избежать не удалось. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

В момент аварии в автобусе находились 56 человек, большинство из которых - рабочие из Казахстана.

В ДТП погибли как минимум 17 человек, еще 12 пострадали. Среди пострадавших есть двое детей, они находятся в реанимации.

Видео: YouTube/НОВОСТИ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

 

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Категории: Новости России

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