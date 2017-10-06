Появилось видео жуткого ДТП под Владимиром, где погибли 17 человек

В сети появились кадры с места столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области.

В сеть проникли кадры с места ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области.



Как передает "Петербургский дневник", при виде автобуса дежурный по переезду включила сигнал о преграде на путях, но ближайший поезд не успел остановиться. На путях заглох двигатель автобуса, водитель закричал, и пассажиры выбежали из салона, чтобы вытолкать с рельс транспортное средство.



Машинист начал тормозить, снизилась скорость, но столкновения избежать не удалось. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.



В момент аварии в автобусе находились 56 человек, большинство из которых - рабочие из Казахстана.



В ДТП погибли как минимум 17 человек, еще 12 пострадали. Среди пострадавших есть двое детей, они находятся в реанимации.



Видео: YouTube/НОВОСТИ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ