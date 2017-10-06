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Butenko
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Появилось видео жесткого пожара в Ингушетии

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В Назрани горело крупное трехэтажное здание.

В Ингушетии сегодня днем, 6 октября, произошел масштабный пожар. Местные жители активно выкладывают кадры бедствия в социальные сети.

Уже известно, что горела трехэтажная нежилая постройка в городи Назрани. По словам очевидцев, в ней расположен бильярдный зал и некий "Дом торжеств". Возможно, речь идет о банкетном зале или другом увеселительном заведении. Судя по кадрам с места ЧП, пламя охватило верхний этаж помещения. Именно на 3-м этаже сконцентрировались мощные языки пламени, а из-под крыши вырывался черный дым.

Пожар вызвал небольшие пробки на окрестных дорогах. Люди снимали огонь на видео, и ради этого даже оставляли свои машины на проезжей части. 

Подробности происшествия уточняются.

Видео: Instagram

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Категории: Новости России

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