Появилось видео жесткого пожара в Ингушетии

В Назрани горело крупное трехэтажное здание.

В Ингушетии сегодня днем, 6 октября, произошел масштабный пожар. Местные жители активно выкладывают кадры бедствия в социальные сети.

Уже известно, что горела трехэтажная нежилая постройка в городи Назрани. По словам очевидцев, в ней расположен бильярдный зал и некий "Дом торжеств". Возможно, речь идет о банкетном зале или другом увеселительном заведении. Судя по кадрам с места ЧП, пламя охватило верхний этаж помещения. Именно на 3-м этаже сконцентрировались мощные языки пламени, а из-под крыши вырывался черный дым.

Пожар вызвал небольшие пробки на окрестных дорогах. Люди снимали огонь на видео, и ради этого даже оставляли свои машины на проезжей части.

Подробности происшествия уточняются.

Видео: Instagram