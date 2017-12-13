Появилось видео захода на посадку в Сирии СУ-57

В соцсетях появилось видео, на котором по утверждениям автора в Сирию прилетел новейший истребитель СУ-57.

Пользователь соцсети Twitter опубликовал на своей странице видео, на котором по его словам, новейший истребитель СУ-57 прилетел на авиабазу в Сирию.

На опубликованных кадрах видны два истребителя, которые заходят на посадку. Качество видео оставляет желать лучшего, поэтому однозначно определить класс боевых машин определить затруднительно. По утверждению сирийских активистов в Сирию прибыли 4 истребителя СУ-35, 4 штурмовика СУ-25 и А-50У.

В начале февраля сообщалось, что военные начали опытно-боевую эксплуатацию СУ-57. СУ-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого. Бо́льшая часть информации о Су-57 является секретной. По этой причине известны лишь приблизительные характеристики самолёта. По размаху крыла и длине Су-57 больше F-22, но меньше Су-27. По массе, вероятно, относится, подобно Су-27, к классу тяжёлых истребителей. Самолёт полностью отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения: малозаметен (в том числе благодаря комбинации Стелстехнологий и средств РЭБ), обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащён передовой электроникой, многофункционален.

Видео: Twitter/Wael Al Hussaini