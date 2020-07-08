Появилось видео взятия украинских военных в плен российской штурмовой группой в Попасной

В кадре продемонстрирована работа штурмовиков.

В социальных сетях появилось видео взятия украинских военных в плен российской штурмовой группой в населенном пункте Попасная. По данным специалистов, Вооруженные силы России последовательно вытесняют силы противника в регионе, а также занимают новые боевые позиции.

На презентованом ролике видна работа штурмового отряда из четырех российских бойцов. Силы ВС РФ заняли одну из огневых позиций противника в частном секторе Попасной. Также силовики взяли в плен восемь украинских военнослужащих. Предположительно, солдаты являются представителями аэромобильной бригады ВСУ. В ходе миссии войска РФ использовали в том числе и вырытые украинской стороной траншеи. Военные смогли "выкурить" противников гранатами из постройки в частном жилом секторе.

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Фото и видео: YouTube / ZV