Появилось видео уничтожения вертолетами РФ объектов на Украине

В миссии были задействованы пилоты Ми-28 и Ка-52.

Российское министерство по обороне опубликовало на собственном YouTube-канале видео с операцией по уничтожению ударными вертолетами укрепленных объектов, а также размещенной бронированной техники на территории Украины. Миссия ведется в рамках специальной операции силами ВС РФ. Задача выполнялась экипажами воздушных бортов Ми-28 и Ка-52. В кадре представлено, как с борта Ми-28Н ведется огонь из 30-мм пушки по позициям ВСУ. Далее показан запуск по объектам противника неуправляемых реактивных снарядов.

В ролике также видна работа вертолетов Ка-52. Оснащённое управляемыми ракетами "Вихрь" воздушное судно сначала выполнил взлет, после чего ушел на цель. Кадры сделаны с экрана оператора оружия. В видео демонстрируется запуск управляемой ракеты по боевой технике противника.

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Фото и видео: Минобороны России

