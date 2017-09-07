Появилось видео пожара на территории "Москва-Сити"

Пользователи выкладывают в Instagram видео и фото мощного задымления неподалеку от комплекса "Москва-Сити" в столице.

Эвакуация небоскреба в "Москва-Сити" точно связана с пожаром, происходящим по-соседству. В этом факте канал Piter.TV убедился после анализа публикаций в Instagram, привязанным по геолокации к Международному бизнес-центру. На фотографиях и видео с места ЧП отчетливо видно мощное задымление на площадке рядом с одной из башен-небоскребов. Правда, масштаб кадров не позволяет окончательно понять, что конкретно горит в элитном районе Москвы.

При этом в "Москва-Сити" продолжается эвакуации. Люди жалуются на запах дыма и дождь: многие офисные работники не успели взять с собой зонтики и дождевики. На месте происшествия работают несколько машин МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

Видео: luchmedia.ru, Instagram