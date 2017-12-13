Появилось видео пожара в гостинице "Космос" в Москве

Что горит в Москве: на северо-востоке столицы полыхает высотная гостиница "Космос". Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

В Москве на проспекте Мира горит гостиница "Космос". В социальных сетях появились первые кадры с места происшествия. На них виден источник задымления, а также люди, которые спасались бегством, порой без верхней одежды.

Информация о крупном пожаре в Алексеевском районе Москвы появилась в СМИ примерно в 13.30. В МЧС сообщили, что из гостиницы эвакуировали от 200 до 250 постояльцев. Сейчас безопасности людей ничего не угрожает. Спасатели также уточнили, что тушат пожар по повышенному номеру сложности. Возгоранию присвоен 2 уровень сложности.

По последним данным, в здании 1979 года постройки загорелось помещение на 15-м этаже. Сначала в отеле сработала система пожарной сигнализации, вскоре на место ЧП прибыли спасатели. Сотрудники МЧС делают все для того, чтобы пламя не распространялось на верхние этажи 26-этажного здания. На роликах, которые очевидцы выкладывают в социальные сети, видно, что люди покидают "Космос" без паники. Кто-то из них завернут в пледы, одеяла, полотенца. Но большинство успело накинуть на себя верхнюю одежду. В кадр также попало сильное задымление на уровне 15 этажа и действия спасателей, приехавших на выезд.

Видео: социальные сети