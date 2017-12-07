Появилось видео ночного пожара со взрывами на стройке в Кудрово

Сегодня вечером, 7 декабря, в Кудрово горела недостроенная многоэтажка.

В Кудрово на проспекте Строителей произошел пожар. Канал Piter.TV публикует первые кадры ночного ЧП.

Как стало известно Piter.TV, на улице Строителей загорелась недостроенная высотка. Речь идет о доме № 2, по словам очевидцев, огонь был замечен на высоте 15-го этажа. Люди слышали хлопки, похожие на взрывы. Впрочем, они были достаточно тихими и сопровождались слабыми вспышками огня. Скорее всего, "хлопали" горящие стройматериалы.

По состоянию на 23 часа 7 декабря пожар был полностью потушен. Информация о пострадавших отсутствует.

Видео: Piter.TV