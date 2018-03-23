Появилось видео ликвидации прорыва на 9-ой Советской улице

В центре Петербурга сотрудники аварийной службы чинят прохудившийся трубопровод, вода из которого затопила ближайший дом.

Мобильный корреспондент Piter.tv предоставил дневное видео с работами по устранению прорыва трубопровода на 9-ой Советской улице. Напомним, что ночью там произошла коммунальная авария небывалой силы: кипяток залился в парадную ближайшего дома, ударная волна выбила стекла на первом и втором этаже, а припаркованные машины провалились под асфальт. Автомобили пришлось вытаскивать из ямы при помощи специальной техники.

На 14 часов 23 марта восстановительные работы продолжаются. На записи видно, что территория по-прежнему утопает в плотном белом дыме. На месте работают экстренные аварийные службы.

Видео и фото: Piter.tv