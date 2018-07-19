Появилось видео сгоревшей квартиры на Авиаконструкторов

Спасатели эвакуировали из горящего здания на проспекте Авиаконструкторов семь жильцов. Двоим из них потребовалась экстренная помощь. Бригада медиков помогает погорельцам, надышавшимся угарным газом. Соседи виновников возгорания не стали обращаться к докторам.
Piter.tv удалось получить эксклюзивное видео с места произошедшего. Наш мобильный корреспондент заглянул в квартиру на седьмом этаже и заснял последствия пожара. Следы инцидента можно также увидеть на улице перед зданием: закопченные балкона, мусор во дворе.
К ликвидацию пожара привлекались пять спасательных расчетов ГУ МЧС.
Фото и видео: Piter.tv