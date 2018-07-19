В пожаре на Авиаконструкторов есть пострадавшие

Двоих петербуржцев осматривают медики скорой помощи.

В пожаре на Авиаконструкторов медики занимаются двумя пострадавшими пациентами. Их состояние сейчас выясняются. Обоих эвакуировали из горящей квартиры. Как отмечают представители пресс-службы ГУ МЧС, сведения о ребенке, который находился в помещении не подтвердились.

По данным экстренного ведомства, еще пять жителей были выведены на улицу с вышележащих этажей.

Ликвидация последствий пожара завершилась к половине первого дня. Подробнее о произошедшем Piter.tv писал здесь.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб