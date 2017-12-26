Появились подробности пожара в электричке на МЖД в Москве

В Москве на рельсах МЖД загорелась электричка. ЧП произошло в районе станции Кусково.

СМИ сообщают о крупном транспортном ЧП в столице.

По данным канала RT в Москве горит электричка. Из-за возгорания в вагоне были эвакуированы более 1000 пассажиров. Подробности ЧП выясняются.

Журналисты со ссылкой на неизвестный источник уточняют, что пожар начался неподалеку от станции Кусково на Горьковском направлении МЖД. Судя по всему, вагон загорелся во время движения. Состав пришлось остановить, а людей выпустить на воздух в срочном порядке.

Видео и фото с места происшествия, а также информация о возможных пострадавших в открытых источниках отсутствует.