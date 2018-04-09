Появились подробности массовых избиений детей в больнице Новосибирска

Медсестру будут судить за жестокое обращение с детьми-отказниками.

В отношении медсестры новосибирской больницы № 4 возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором медсестра резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к записи говорится, что женщина зашла в палату с детьми, чтобы сделать одному из них ЭКГ. При проведении обследования врач начала швырять ребенка.

Автор записи пояснила, что это была восьмимесячная девочка, от которой отказались при рождении. По словам свидетелей, из этой палаты регулярно слышатся шлепки и плач детей.

"В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка, жестоко обращается с ним", — отметили следователи.

За жестокое обращение с детьми женщину ждет штраф в размере до 300 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы на тот же срок.

Видео: Инцидент Новосибирск