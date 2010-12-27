Появились фото загадочного пожара на Кировском заводе

Сегодня днем, 7 сентября, над Кировским заводом появилось облако черного дыма. Через 5 минут оно исчезло.

Сегодня днем, 7 сентября, в социальных сетях Санкт-Петербурга появились фотографии задымления на территории Кировского завода. Первые фотографии появились в Интернете примерно в 16 часов дня. Очевидцы выложили в Сеть кадры, на которым было отчетливо видно облако густого черного дыма. ЧП тут же окрестили пожаром, хотя никаких подробностей по этому поводу в социальных сетях еще не было.

Удивительно, но через 10 минут весь дым выветрился и банально исчез. До сих пор не ясно, было ли это задымление пожаром, или каким-то техническим выбросом. При этом на фотографиях, сделанных в 500 метрах от Кировского завода, задымление выглядело масштабным и угрожающим.

Теперь в социальных сетях петербуржцы выражают опасения, что черный дым мог повредить экологической ситуации в районе. Городское МЧС пока что не комментирует эту историю.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург