Появилась информация о пострадавших в пожаре на Стачек

В НИИ им. Джанелидзе госпитализировали из горящей коммуналки мужчину с ожогами 7-8 процентов тела. Женщина с двумя детьми получили легкое отравление.

Сегодня днем, 5 июня, в Кировском районе произошло возгорание, в результате которого пострадали 4 человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, что пожар случился в квартире дома № 46 по проспекту Стачек. На место события прибыли пожарные. Они сняли с балкона пылающего помещения трех человек - 26-летнюю женщину с двумя маленькими мальчиками. Семья отделалась испугом и легким отравлением. Решается вопрос о госпитализации.

В пожаре пострадал и мужчина. Медики диагностировали у него серьезные ожоги. Сейчас пациент находится в НИИ им. Джанелидзе.

Пожар потушили в 13:00. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Малой Морской произошло ДТП с участием каршеринга и такси.

Фото: Piter.tv