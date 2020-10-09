Повышение уровня земли ускоряет рост птиц и млекопитающих

Учёные сопоставили данные об изменениях топографической и климатической структуры Земли за прошлые 3 млн лет.

Ученые провели исследование и выяснили, что повышение уровня земли над уровнем моря сыграло важную роль в развитии птиц и млекопитающих. Оказалось, что изменение топографической структуры планеты на эволюционный процессы влияло больше, чем изменений погодных условий. Статья была опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

Были сопоставлены данные об изменениях топографической и климатической структуры Земли за прошлые 3 млн лет. Кроме того, ученые проследили местонахождение различных видов млекопитающих и птиц. Благодаря этому стало понятно, как происходили процессы эволюции разных видов в зависимости от изменения высоты суши. Отмечается, в данном процессе меньшую роль играли климатические изменения.

Исследователи выяснили, что скорость развития и эволюции видов увеличивалась на фоне увеличения высоты их обитания. По этой причине на вершинах гор встречаются неизвестные ранее развитые организмы.

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