Ахмад Асадзаде объяснил, что такое решение приведет к росту цен в США.

"Большая семерка", вводя потолок цен на российские энергетические ресурсы, стреляет по собственной энергетической безопасности. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал заместитель министра по нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Эксперт подчеркнул, что в мире уже прошло время империализма и одностороннего подхода.

Мы в течение 40 лет живем под санкциями США, эти санкции пошли нам на пользу - мы сами смогли производить значительную часть оборудования. На мой взгляд, предпринимаемые против России шаги также пойдут на пользу РФ. Ахмад Асадзаде, чиновник из Ирана

Эксперт уверен в том, что западные страны, с одной стороны, сначала проводят встречи по охране окружающей среды, а с другой начинают действовать противоположно, используя как можно больше загрязняющих природу комплексов.

Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости