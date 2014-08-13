Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

На Купянском направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали более 75 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также три автомобиля и гаубицу Д-30. Об этом журналистам рассказал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 1 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки сил уничтожена живая сила и техника ВСУ, размещенная вблизи населенных пунктов Херьковской области - у Тимовки, Берестового и Тополей.

В районе населенного пункта Новосёловское Луганской народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника составили более 75 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России