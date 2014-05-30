Мужчинам угрожают в соцсетях.

Пострадавшие при стрельбе в Абхазии россияне сообщили об угрозах в социальных сетях. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на Тимура Салимгариева и Александра Филояна. Мужчины получили ранения в Пицунде. Филоян отметил, что многие граждане Абхазии выразили поддержку туристам. Обычно более взрослое поколение и женщины пытаются извиниться за произошедшее.

Нам пишут: "Вам надо было голову прострелить". Также писали моим родственникам, друзьям. Говорили, что их убьют, если они не удалят посты. Они считают, что мы виноваты сами, что мы спровоцировали. Тимур Салимгариев

В настоящее время Салимгариев находится в сочинской больнице № 4. Мужчине пришлось перенести четыре операции. Медики фиксируют у него тяжелые травмы тон и половых органов. В правую ступню пациенту были вставлены спицы из-за раздробленности. Частично преступник отстрелил мужчине один из пальцев, второй - сломан. Также ему удалили одно яичко, так как через него прошла пуля.

Двое российских туристов ранены в результате стрельбы в Абхазии.

Фото: Piter.tv