Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН в ходе выступления Зеленского

Дипломат не стал слушать полностью выступление украинского президента.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя пришел на заседание Совета безопасности ООН в ходе выступления по видеосвязи украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили журналисты, которые находились в зале заседаний. Отметим, что политик в Киеве воспользовался своим выступлением для того, чтобы попросить Запад поставлять новые вооружения. В частности, речь идет о системах противоракетной обороны.

Напомним, что 23 ноября киевский режим запросил у ООН срочное заседание Совбеза после очередных ударов по объектам украинской критически важной инфраструктуры. В тот же день появились сведения о том, что по всей территории государства объявлена воздушная тревога. Жители нескольких городов, включая Киев, Львов и Одессу, полностью лишились освещения. Во многих областях также прекратилось водоснабжение. Уточняется, что на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки. Ровненская атомная электростанция была переведена на аварийную работу.

Небензя призвал мировое сообщество к оценке пыток российских военных.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций