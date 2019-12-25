Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций

Они будут разработаны в рамках саммита "Крымская платформа" .

Вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что официальный Киев готовит серию провокаций, целью которых является усиление напряженности в акватории Черного моря. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, провокации будут разработаны в рамках саммита "Крымская платформа"

К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. Георгий Мурадов, вице-премьер Крыма

Он уверен, организаторы саммита намерены использовать тему полуострова для расшатывания международной обстановки вокруг данной территории. Мурадов подчеркнул, что Россия должна быть готова к такому исходу событий.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымская платформа". Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма. В администрации президента США заявили, что Байден и вице-президент страны Камала Харрис не приедут в Украины на саммит. Вместо них на международную площадку прибудет представитель правительства США.

Ранее МИД Украины вызвал белорусского дипломата после нескольких заявлений Лукашенко.

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