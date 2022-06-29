Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины

Чжань Цзюнь выразил опасения Пекина о стратегической концепции НАТО.

Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине в качестве предлога для разжигания новой холодной войны, а также блоковой конфронтации между странами. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель КНР при Всемирной организации Чжань Цзюнь, выступая в рамках заседания Совета Безопасности при ООН. Дипломат пояснил, что в настоящее время Пекин крайне встревожен содержанием обновленной стратегической концепции НАТО.

Мы призываем НАТО извлечь свои уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для разжигания мировой конфронтации или новой холодной войны. Чжань Цзюнь, постпред Китая в ООН

Китайский дипломат пояснил, что деятельность Североатлантического военного альянса в разных регионах планеты приводит к проблемам. Постпред КНР призвал коллег "не искать воображаемых врагов" в Азиатско-Тихоокеанском регионе , а также искусственно не создавать противоречия и разногласия между сторонами. Чжань Цзюнь уверен в том, что волны расширения военного блока принесли лишь новые конфликты в европейском регионе, а не обещанную безопасность. Китай призывает НАТО пересмотреть взятые на себя обязательства и свое собственное позиционирование.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций