Чжан Цзюнь считает, что альянс не следует своему оборонному принципу.

Китайский постоянный представитель при ООН считает, что политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам. Такое мнение высказал во время выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Он напомнил, что с момента завершению холодной войны Североатлантический военный альянс несколько раз расширялся на Восточном фланге.

Неоднократное продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта. Чжан Цзюнь, постпред КНР при ООН

В Пекине полагают, что военный блок является зачинателем конфликтов против независимых государств вопреки собственной оборонной сути, которая задекларирована в документах. По версии Китая, НАТО вызывает колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы.

Постпред Китая при ООН заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мир.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

