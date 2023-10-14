Постпред КНР при ООН: Китай открыт усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке

Чжан Цзюнь оценил резолюцию РФ.

Пекин открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление перед журналистами по результатам закрытого заседания в Совете Безопасности ООН сделал китайский постоянный представитель при Всемирной организации Чжан Цзюнь. На мероприятии коллеги обсуждали израильско-палестинский кризис. Иностранный дипломат прокомментировал прессе проект российской резолюции по решению региональной проблемы.

Мы приветствуем все усилия, которые могут остановить огонь, снизить напряженность и защитить гражданское население <...>. Как вы знаете, мы только что получили проект резолюции от Российской Федерации. Что я могу сказать, мы открыты любым усилиям по прекращению огня. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Дипломат подчеркнул, что между членами Совбеза существует определенный консенсус в отношении "серьезности гуманитарной ситуации" и требовании к конфликтующим сторонам предотвратить дальнейшее ухудшение и недопущении гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций