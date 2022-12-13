Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал западный миропорядок повергающим в хаос

Чжан Цзюнь негативно оценил словосочетание "международный порядок, основанный на правилах", о котором постоянно говорит Запад.

Китайский постоянный представитель при ООН Чжан Цзюнь назвал западный миропорядок повергающим в хаос. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. Иностранец отметил, что те страны, которые составляют свод правил и требований для функционирования "международного порядка", на самом деле только представляют угрозу безопасности всей планеты.

На каких правилах основан так называемый "регулируемый правилами международный порядок"? Кто создает эти правила? Мы не услышали ясного ответа на этот вопрос. Что мы увидели, так это то, как подход, который основан на правилах и которого многие придерживаются, погрузил мир в огромные проблемы. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Представитель Пекина пояснил, что истинные намерения нескольких стран, продвигающих идею международного порядка, является навязывание третьим странам собственных стандартов. В КНР напомнили, что в мире сейчас работает только одинва система, которая связана с поддержанием порядка и регуляцией международных отношений. Речь идет о структуре ООН. Он напомнил, что западная формулировка о том, что словосочетание "международный порядок, основанный на правилах" хотя часто звучит в речи европейских и американских политиков, но на самом деле никак не зафиксирована в Уставе ООН или резолюциях СБ ООН.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций