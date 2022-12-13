Постпред КНР: ООН может активно участвовать в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Чжан Цзюнь поддержал внесение российского проекта резолюции о необходимости провести независимое международное расследование диверсии.

Китайский постоянный представитель при ООН уверен в том, что Всемирная организация может активно участвовать в расследовании взрывов, которые произошли в акватории Балтийского моря с российскими трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Дипломат пояснил в ходе заседания СБ, то речь идет о международной структуре с наибольшими полномочиями из существующих, а также с самым широким мировым представительством. В Пекине приветствуют внесенный на изучение проект резолюции так как обществу будет важно санкционировать международное расследование диверсии. КНР призывает коллег сделать это расследование независимым, профессиональным и объективным.

ООН может играть активную роль в проведении международного расследования и обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал западный миропорядок повергающим в хаос.

Фото и видео: Организация объединенных наций