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Постпред КНР: ООН может активно участвовать в расследовании взрывов на "Северных потоках"

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Чжан Цзюнь поддержал внесение российского проекта резолюции о необходимости провести независимое международное расследование диверсии.

Китайский постоянный представитель при ООН уверен в том, что Всемирная организация может активно участвовать в расследовании взрывов, которые произошли в акватории Балтийского моря с российскими трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Дипломат пояснил в ходе заседания СБ, то речь идет о международной структуре с наибольшими полномочиями из существующих, а также с самым широким мировым представительством. В Пекине приветствуют внесенный на изучение проект резолюции так как обществу будет важно санкционировать международное расследование диверсии. КНР призывает коллег сделать это расследование независимым, профессиональным и объективным.

ООН может играть активную роль в проведении международного расследования и обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры.

Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал западный миропорядок повергающим в хаос.

Фото и видео: Организация объединенных наций

Теги: китай, оон, сб оон, северный поток, северный поток-2, совет безопасности, чжан цзюнь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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