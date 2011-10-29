Постпред Франции при ООН: помощь Газе будет в центре повестки конференции в Париже

Николя де Ривьер рассказал о повестке саммита во Франции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Гуманитарная конференция в Париже от девятого ноября будет направлена на поиск возможностей доставить в сектор Газа необходимые гуманитарные ресурсы и обеспечить доступ в палестинский анклав. Соответствующее заявление журналистам на брифинге в Нью-Йорке сделал французский постоянный представитель при ООН Николя де Ривьер. Дипломат подчеркнул, что в мероприятии будут задействованы как члены ООН, так и региональные игроки Ближнего Востока. В частности, событие посетит генеральный комиссар ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.

На повестке конференции будет, во-первых, координация помощи и обеспечение гуманитарного доступа, во-вторых, поиск больших объемов ресурсов для Газы, которая отчаянно нуждается в них. Николя де Ривьер, постпред Франции в ООН

Дополнительно постпреды ОАЭ и США при всемирной организации отметили, что их страны также направят своих представителей на конференцию в Париж.

ООН: около 1,5 млн жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть дома.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций