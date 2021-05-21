Посольство на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций

В МИД РФ прокомментировали шествия против РФ, состоявшиеся в Киеве.

Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций, которые состоялись в Киеве. Об этом на пресс-конференции перед журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. В МИД считают, что радикалы провели провокационное мероприятие у стен дипломатического ведомства из-за ситуации на Ближнем Востоке. Участники марша выражали протест против деятельности ХАМАСа, которому якобы оказывает поддержку Москва.

Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Россия обратила внимание украинских коллег на то, что Киев должен выполнять международные обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе, а также по соблюдению прав и свобод человека, прав национальных меньшинств в борьбе с ксенофобией, а также в вопросе соблюдения норм Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Захарова: Запад потакает вандализму в отношении памятников героям войны на Украине.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России