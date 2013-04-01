Дмитрий Никифоренко погиб во Вроцлаве при задержании полицией.

Посольство Украины в Польше направило ноту из-за смерти украинца во Вроцлаве. Об это рассказал представитель дипломатического ведомства Киева в Варшаве Андрей Дешица. Посол напомнил, что гражданин погиб после задержания правоохранительными органами. Киев требует беспристрастное и быстрое следствие по факту произошедшего. Страна рассчитывает на привлечение к ответственности виновных в трагедии.

Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве. Андрей Дешица, украинский посол

Напомним, что 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области погиб во Вроцлаве 30 июля. Перед этим мужчину задержали и доставили в вытрезвитель. В СМИ уточнили, что представители закона применили к жертве неадекватную физическую силу. От службы были отстранены четверо полицейских, принимавших участие в задержании. Сейчас двое из них уволены с работы.

Польская пресса писала о том, что украинец агрессивно вел себя в отношении офицера полиции. Против него использовали газ и наручники. Gazeta Wyborcza утверждает, что иностранца били и душили.

Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении в России.

Фото: Pixabay.com, Twitter / Andrii Deshchytsia

