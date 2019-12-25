Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении в России

Сейчас послом Италии в РФ является Паскуале Терраччано.

Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении. Дипломат выступил по видеосвязи на Восточном экономическом форуме. Джорджио Стараче был приглашен на бизнес-диалог "РФ-Италия". В рамках общения с участниками мероприятия, спикер объяснил, что с 1 октября начнет руководить римской дипломатической миссией в Москве.

Совсем скоро у меня будет новая миссия - я стал кандидатом на пост посла Италии в РФ. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве. Джорджио Стараче, посол Италии

Иностранец подтвердил готовность работать по тому же направлению, что и его предшественник - посол Италии в Россию Паскуале Терраччано. Основными задачами дипломат видит способствование продвижению итальянского бизнеса на российсом рынке, а также укрепление двусторонних отношений.

Напомним, что Паскуале Терраччано возглавляет дипмиссию Италии в Москве с 2018 года.

В Италии состоялось открытие Венецианского кинофестиваля.

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