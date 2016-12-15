В Италии состоялось открытие Венецианского кинофестиваля

Режиссером картины стал Педро Альмодовар. Он рассказал, чем вдохновлялся при создании киноленты.

В Италии состоялось открытие 78-го Венецианского кинофестиваля. Новый фильм "Параллельные матери" открыл международный смотр.

По словам Альмодовара, раньше он вдохновлялся образом матери и другими женщинами, которые повлияли на него. Однако, в этот раз его внимание было приковано к "неидеальным" матерям. Фильм повествует о двух женщинах, судьбы которых пересекаются в родильном отделении. Случайная встреча меняет их жизнь до неузнаваемости. Главные роли достались Пенелопе Крус и Милене Смит.

В Основном конкурсе участвуют 21 картина. От России будет показан фильм "Капитан Волконогов бежал" Алексея Чупова и Наташи Меркуловой. Напомним, что в 2018 году они привозили картину "Человек, который удивил всех".

Ранее мы сообщили, что на НТВ стартует показ фильма "Шугалей-3: Возвращение".

Видео: YouTube / BiennaleChannel