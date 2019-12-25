Посольство РФ в Вашингтоне считает маневры военных в Эстонии провокацией

Дипломаты прокомментировали маневры США у российских границ.

Посольство России в Вашингтоне считает маневры военных США в Эстонии провокационными. Об этом дипломаты написали в официальном аккаунте миссии в Facebook.

Напомним, что в республике с 1 по 10 сентября проводятся учения с применением реактивных систем залпового огня. В России отметили, что американские военные приблизились к российским границам. Они действуют в 110 км от нее.

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В дипмиссии считают подобные маневры со стороны североатлантического альянса "демонстративным бряцанием оружием". Дипломаты уверены, что учения НАТО у границ России усиливают напряженность в Европе, а также операция проводится в условиях обострения политической ситуации в регионе.

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