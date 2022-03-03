Посольство России в Париже облили краской

Местные жители увидели разноцветные разводы на здании дипмиссии РФ.

Российское посольство в Париже неизвестные преступники облили краской. Об этом рассказали представители информационного агентства "РИА Новости". От рук злоумышленников пострадало здание, находящееся на бульваре Ланн в столице Франции. Очевидцы заметили на стенах и окнах дома подтеки красного, синего и желтого цветов.

Охрана дипломатической миссии России в настоящее время усилена. Ведомство охраняют с нескольких сторон патрули полицейских. Также представители закона выставили перед территорией металлическое ограждение. Генеральный консул Москвы в Страсбурге Владислав Павлов говорил в интервью журналистам о том, что что генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности. Ранее был зафиксирован неприятный инцидент со свастикой и демонстраций в поддержку Украины.

МИД Франции: главным условием для переговоров с РФ является прекращение огня на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

