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МИД Франции: главным условием для переговоров с РФ является прекращение огня на Украине
Сегодня, 11:13
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МИД Франции: главным условием для переговоров с РФ является прекращение огня на Украине

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Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что кризис на Украине продолжается.

МИД Франции считает, что главным условием для начала переговоров с Россией является прекращение огня на Украине. Такое заявление в эфире местного телеканала France 2. сделал министр внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Чиновник также оценил роль Парижа в качестве стороны-посредника в преодолении регионального кризиса.

Без прекращения огня нельзя перейти к настоящим переговорам…Несмотря на всю серьезность ситуации, мы должны сохранять каналы диалога с Россией…это тем более важно, пока лидеры Украины и России не говорят напрямую.

Жан-Ив ле Дриан, глава МИД Франции

Министр напомнил о том, что Запад проявил необычайную солидарность в ответ на российскую "агрессию". Во Франции видят, что Москва все больше оказывается в изоляции из-за введенных ограничений. При этом катастрофа на территории Украины не заканчивается, Париж не может исключить такой вариант развития, при котором "все худшее будет впереди".

Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией.

Фото и видео: YouTube / Télé Matin

Теги: жан-ив ле дриан, мид, переговоры, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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