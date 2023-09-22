В Ереване неизвестные испачкали красной краской двери посольства РФ

Вандализм попал на видео с мобильного устройства.

Двое мужчин облили ворота здания посольства России в Ереване. Соответствующее заявление сделали местные журналисты, которые заснял инцидент на видео. Далее ролик распространился по социальным сетям. В частности, кадры размещены на азербайджанским онлайн-ресурсе Haqqin.az. Зрители увидели, как неизвестные с пакетами пакетами красной краски в руках приближаются к зданию российского дипломатического ведомства. Далее подозреваемые быстро поднялись по ступеням и бросили краску в сторону ограждения. В ситуацию вмешался сотрудник правоохранительных органов, после чего мужчины поспешно ушли с поднятыми над головой руками.

Напомним, что 19 сентября на территории армянской столицы вспыхнули массовые протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций потребовали от чиновников отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, называя его предателем. А 21 сентября издание Hraparak со ссылкой на собственные источники уведомило читателей о том, что Никола Пашинян отказался подавать в отставку. По данным газеты, политик заявил своим соратникам о том, что "не отдаст власть ни при каких обстоятельствах".

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Фото и видео: Telegram Хайлайт Новости