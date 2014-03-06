Посольство России назвало вызов посла в МИД Франции демаршем ЕС

ЕС оставил за собой право ответить на санкции со стороны Москвы.

Посольство России назвало вызов посла в МИД Франции демаршем Евросоюза. Об этом говорится в распространенном документе. В дипломатическом ведомстве уточнили, что страны ЕС согласовали вызов представителя РФ Алексея Мешкова в МИД Парижа. Накануне послу выразили осуждения из-за принятых Москвой санкций против ряда европейских чиновников. Во ФРанции также обеспокоены тем, что Владимир Путин подписал указ об ограничении найма дипломатических сотрудников в ведомства недружественных государств.

Посол дал уже неоднократно озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу, особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц. комментарий российского посольства

В Евросоюзе подчеркнули, что оставляют за собой право ответить Москве на санкции. Такое заявление генеральный секретарь дипломатии Стефано Саннино и генеральный секретарь Еврокомиссии Ильзе Юхансон сделали постоянному представителю России Владимиру Чижову.

Во Франции накажут офицеров, которые предупредили Макрона о возможной гражданской войне.

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